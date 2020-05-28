"تعليم عسير" يقرر عددًا من الإجراءات الوقائية تزامنًا مع عودة الدوام

تضمنت تعقيم المباني وتشكيل نقاط فحص والالتزام بالكمامات والقفازات

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من الإجراءات تزامنًا مع عودة الدوام، تضمنت تعقيم المباني وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أمس بالقيادات.

وتفصيلاً، تضمنت الإجراءات آلية جديدة لعودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي وتطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات" وبما يحقق التباعد، على أن تطبق تلك الإجراءات على مقرات الإدارة المساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات وتفعيل العمل الإلكتروني.