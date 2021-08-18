العراق يسجل 7992 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 7992 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1801364 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 71 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19886، فيما سجلت 8113 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1623886 حالة.