كأس الملك: الفيحاء يستضيف الدرع .. والعدالة أمام الروضة

تستكمل مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثة لقاءات.

ففي تمام الساعة 2:55 عصرًا يستضيف فريق العدالة نظيره الروضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وعند الثالثة وعشر دقائق عصرًا يستضيف فريق الفيحاء نظيره الدرع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي المباراة الثالثة يحل فريق الجيل ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة 3:20 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.