سعوديات يحصدن جائزة "أفضل بحث ماجستير" ضمن مؤتمر أمريكي سنوي

قدّمن أسمى آيات الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين على دعمهن

‬حصل مشروع تخرج لمبتعثات سعوديات على جائزة "أفضل بحث ماجستير" ضمن المؤتمر الذي تنظمه منظمة الصحة العامة الأمريكية السنوي في مدينة دنفر بولاية كولورادو لعام 2021.

حمل البحث الفائز عنوان "العوامل المرتبطة بالضعف الإدراكي بين كبار السن في الولايات المتحدة".

والباحثات المشاركات في هذا البحث هن: نورة الغامدي، مشاعل الغامدي، إيناس الشهراني، حصة الطحيني، نورة الشمري، فوز برناوي، محاسن الأحمدي، فاطمة الأحمدي ويدرسن في جامعة نيويورك الطبية بولاية نيويورك.

ويعد مؤتمر الصحة العامة الأمريكي السنوي APHA annual meeting أحد أهم مؤتمرات الصحة العامة في الولايات المتحدة وحول العالم، وتمت هذه المشاركة بدعم وتنسيق من الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن، ممثلة في الملحق الثقافي الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري.

من جهتهن، تقدم الطالبات بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته لهم من عطاء ودعم طوال فترة ابتعاثهن بالولايات المتحدة.