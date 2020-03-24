"الغذاء والدواء" تنفذ جولات للتأكد من المخزون الغذائي في جازان

ضمن الجهود الحكومية المبذولة في مجال الوقاية من "كورونا"

تواصل الفرق الرقابية بفروع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بالغذاء والدواء التي تقع في نطاق عمله الهيئة, بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة, وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس كورونا.



وقال مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني: تحرص الهيئة على أن تكون هيئة رائدة عالمياً تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة ورسالتها في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والاعلاف, من خلال التعاون وتضافر الجهود مع مختلف الجهات، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في كافة مدن ومحافظات المملكة.



وأضاف "القريني": فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي قام ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‫فيروس كورونا بالتأكد من سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والصحية في عدد من المدن والمحافظات التابعة لمنطقة جازان.

وتابع بالقول: الفرق التابعة للفرع قامت بزيارة أكثر من ٣١١ منشأة للتأكد من التزامها للأنظمة واللوائح في الهيئة وتنفيذ ٢٥ حملة تفتيشية على مدار السنة و١٢ ورشة عمل للجهات الحكومية والقطاع الخاص وورشة عمل للتعريف بالغذاء الصحي في عدد من مدارس المنطقة.



ودعا "القريني" الجميع للتواصل مع الهيئة على الرقم 1999 للرد على بلاغات المواطنين والمقيمين والاستفسارات والرد عليها ومباشرتها لتأكد من سلامة المنتجات وتوفرها للمستهلك.