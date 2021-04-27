استثناءات لقيود السفر المفروضة لدخول الولايات المتحدة خلال كورونا

خارجية أمريكا: للمصلحة الوطنية وشملت الطلاب والأكاديميين والصحفيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنه تمشياً مع التزامها بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، قررت تطبيق العديد من الاستثناءات وذلك للمصلحة الوطنية على جميع قيود السفر الإقليمية السارية حاليًا نتيجة لوباء كوفيد-19.



وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الطلاب الذين يسعون إلى بدء الدراسات في الخريف، والأكاديميين والصحفيين والأفراد الذين يقدمون دعمًا حيويًّا للبنية التحتية في البلدان المتأثرة بقيود كوفيد-19 الجغرافية، مؤهلين للحصول على استثناء المصلحة الوطنية.



وأشارت إلى أن ذلك يشمل المتقدمين المؤهلين الذين كانوا موجودين في البرازيل أو الصين أو إيران أو جنوب أفريقيا، داعية المتقدمين للحصول على التأشيرة التحقق من موقع الويب الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية للحصول على أحدث المعلومات حول توفر مواعيد التأشيرة.