الصليب الأحمر اللبناني: الانفجار خلف أكثر من 100 قتيل و4 آلاف جريح

فرق الإطفاء والدفاع المدني تواصل رفع الأنقاض منذ ساعات الصباح الأولى

كشف الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، أن انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح بسبب انفجار بيروت.

بدورها تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى عمليات رفع الأنقاض في مرفأ بيروت ومحيطه بحثاً عن ضحايا الانفجار الضخم الذي هزه مساء أمس.

تشير المعلومات الأولية إلى أن عشرات المفقودين ما زالوا تحت ركام المباني التي دمر بعضها بالكامل، وتغص المشافي في العاصمة بيروت بالعشرات من حالات الإصابة الحرجة.

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقاً كبيراً اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون، أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا.