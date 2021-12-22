1804 جولات رقابية تكشف عن 90 مخالفة بمنافذ بيع المركبات بالمملكة

داخل 26 منشأة.. بينها عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة

أسفرت نتائج الجولات الرقابية على منافذ بيع المركبات في المملكة للتأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، عن رصد 90 منتجاً مخالفاً.

وشملت الجولات مناطق: الرياض 468 زيارة، وأسفرت عن 11 منشأة مخالفة، والشرقية 154 زيارة، أسفرت عن 5 منشآت مخالفة، ومكة المكرّمة 241 زيارة، أسفرت عن 4 منشآت مخالفة، والمدينة المنوّرة 70 زيارة دون مخالفات، وتبوك 176 زيارة، والجوف 96 زيارة، وحائل 158 زيارة، ومنشأة واحدة مخالفة، ونجران 83 زيارة، دون مخالفات، وعسير 75 زيارة ضبطت 4 منشآت مخالفة، وجازان 25 زيارة دون مخالفات، والبارحة 27 زيارة، ومنشأة واحدة منشأة مخالفة، والقصيم 189 زيارة دون مخالفات، والحدود الشمالية 42 زيارة دون مخالفات.

وبلغ عدد الزيارات المنفذة 1804 زيارات، وثبت وجود 26 منشأة مخالفة داخلها 90 منتجاً مخالفاً.

وشاركت في الجولات الرقابية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتمثلت المخالفات في: عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة أو وضعها في مكانها الصحيح، وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة غير ملونة أبيض وأسود، أو وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية، وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة تالفة أو ممزقة.