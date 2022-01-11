"ملفات" تنتظر رئيس بلدية وادي الفرع الجديد.. تعرف عليها

تنتظر المهندس محمد الهجلة، ملفات بعد صدور قرار أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، تعيينه رئيساً لبلدية محافظة وادي الفرع الواقعة جنوب المدينة المنورة.



ومن أهم هذه الملفات معالجة التشوه البصري على مداخل قرى المحافظة، حيث تشكل أشكال تلك المداخل عشوائية، وتجد الأرصفة مكسرة ومرمية جانب المداخل، أو مداخل خارج الخدمات كمدخل الفقير رقم 2، إضافة إلى نقل المعدات البلدية التي أصبحت خارج الخدمة، والتي تشكل هي أيضاً تشوهاً بصرياً عند مرورك مع الطريق الرئيس لمحافظة وادي الفرع.



ومن ضمن الملفات: صيانة الطريق الرابط بين قريتي أبو ضباع - أم البراك، والذي يعرف بطريق "الغار"، والذي نفذته بلدية وادي الفرع منذُ سنوات، إلا أنه افتقد الصيانة، وأصبح يترصد لمرتاديه والمركبات لتكسيرها، كما يربط المحافظة بعدة طرق منها الطريق الساحلي وطريق القاحة وينبع الجديد.



كما تعاني بعض الطرق الداخلية في قرى المحافظة من عدم صيانتها، حيث أصبحت متكسرة وبعضها متقطع؛ مما تسببت في عائق أمام ساكني الأحياء، فضلاً عن تحمل بعضها كميات كبيرة من الأتربة، كذلك تكسير الأرصفة في بعض الشوارع.