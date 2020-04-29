حقق نتائج واعدة على "القردة".. علماء "أكسفورد" على بُعد خطوة من لقاح كورونا

الجامعة بدأت تسجيل أكثر من 6 آلاف مشارك في التجارب التي ستبدأ الشهر المقبل

أعلن علماء من جامعة أكسفورد البريطانية، قرب إنتاجهم للقاح يساعد على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن اللقاح حقق نتائج واعدة بعد تجربته على مجموعة من القردة، في إطار التجارب العلمية له.

وقال العلماء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إنهم "على بُعد خطوة واحدة من تطوير لقاح لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنه تحققت نتائج واعدة الشهر الماضي، بعد حقن 6 من قردة المكاك الريسوسي بجرعة واحدة من لقاح الجامعة الجديد".

ولفتت الصحيفة إلى أن جامعة أكسفورد، بدأت تسجيل أكثر من 6 آلاف مشارك في التجارب التي ستبدأ نهاية الشهر المقبل، لتبين إن كان اللقاح آمناً وفعالاً أم لا، وحال ثبتت فاعلية اللقاح ومع اعتماد الطوارئ من جانب المشرعين، قد تصبح ملايين الجرعات متاحة بحلول سبتمبر المقبل.

وحول التجارب التي تجري على الحيوانات لاختبار فعالية اللقاح، قال العلماء: إنه "تم حقن 6 من قردة المكاك الريسوسي بجرعة واحدة من اللقاح، ثم تعرضت جميعها لسلالة فيروس كورونا المستجد، المعروفة باسم (سارس-كوف-2)، التي أمرضت قردة أخرى داخل المختبر، وبعد 4 أسابيع، كان جميع القردة الستة أصحاء ولم تظهر عليهم أي مؤشرات لمرض فيروس كورونا المستجد".

من جانبه، قال قائد البحث الدكتور فنسنت مونستر؛ إن "قردة المكاك الريسوسي تعدّ مشابهة بنسبة كبيرة للبشر، وإن العلماء ما زالوا يحللون النتائج"، متوقعاً مشاركتها مع علماء آخرين ثم إرسالها إلى دورية تخضع للتدقيق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المناعة لدى القردة ليست ضمانة على أن اللقاح يحقق نفس درجة الحماية بين البشر، إلا أن النتائج المتعلقة بالقردة، أحدث المؤشرات على أن مشروع أكسفورد المتسارع يبرز باعتباره في الطليعة.

بدوره، قال إميليو إميني؛ مدير برنامج اللقاحات بمؤسسة بيل وميلندا جيتس، التي تقدم الدعم المالي لعديد من جهود تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد، إن "برنامج الاختبارات السريرية سريع للغاية، وإن هناك حاجة إلى وجود أكثر من لقاح، إذ إن بعضها سيعمل بشكل أكثر فاعلية عن غيره ضمن مجموعات، مثل الأطفال أو الأكبر سناً أو بتكلفة مختلفة وجرعات".

وأشار "إميني" إلى أن إنتاج أكثر من لقاح سيساعد أيضاً على تجنب عقبات التصنيع.