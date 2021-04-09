روسيا تسجّل 9150 إصابة جديدة بكورونا و402 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و402 وفاة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4623984 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 102247 وفاة، مشيراً إلى تعافي 9662 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4248700 حالة.