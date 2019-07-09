اعتماد برنامج جراحة عظام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

بعد زيارة قامت بها لجنة تابعة لـ"هيئة التخصصات الصحية"

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة مركزًا تدريبيًّا لبرنامج جراحة العظام لمدة أربعة أعوام، بدءًا من شهر أكتوبر من العام الحالي 2019م.

وجاء الاعتماد استنادًا لنتائج زيارة لجنة الاعتماد في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2019م.

ويُعتبر قسم جراحة العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أحد المراكز المتخصصة في جراحات المفاصل الصناعية للأطراف وعمليات الرباط الصليبي والطب الرياضي والقدم والكاحل، كما أنه يتعامل مع الكثير من إصابات الكسور والحوادث؛ كونه على طريق الحرمين الشريفين.

ويتميز القسم بوجود استشاريين وفنيين مؤهلين متخصصين في تخصصات متعددة تمكنهم من معالجة الكثير من الحالات العظمية، وتقديم أرقى الخدمات الطبية.

وأجرى القسم خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م، نحو 224 عملية، فيما سجلت عيادات جراحة العظام الخارجية وصول 2253 ما بين مريض ومراجع، وبلغ إجمالي عدد المرضى المنومين 293 مريضًا.

وأكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، أن قرار الاعتماد يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي سعى المجمع الطبي إلى تحقيقها، وإنجاز يعكس التطور الذي وصل إليه.

وأوضح أن المجمع الطبي يعمل ضمن منظومة الصحة مع بقية القطاعات الصحية الأخرى بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وفق توجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ومساعديه الأفاضل، وما وفرته الدولة من إمكانات تضاهي المراكز الصحية العالمية، وبذل الجهد في سبيل راحة المواطن.