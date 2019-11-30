الفريق "العمرو": صفحة مشرقة وانطلاقة قوية لخطط التحديث والتطوير

في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

عبر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن فرحته بحلول الذكرى الخامسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– وجدد "العمرو" البيعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لمواصلة تعزيز بنيان المملكة وترسيخ موقعها ومكانتها كمحور للاستقرار والحكمة.

وقال الفريق "العمرو": إن هذه الذكرى تسجل صفحة مشرقة في تاريخ المملكة حين تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، فقد واصلت المملكة تحت قيادته تطورها وخطواتها لتحقيق المزيد من النجاح لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني واستثمار الموارد، وفق مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، والنهج الحكيم لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وأكد أن هذه المبادرات التي شملت عدداً من المشروعات التنموية العملاقة، ستعزز مسيرة التطوير الاقتصادي، وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وبناء الوطن على أسس عصرية حديثة تمتلك كل مقومات التطور والنهضة الحضارية، ولينعم المواطن السعودي بالرفاهية والاستقرار، ولتعزيز موقع المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.

وأضاف الفريق "العمرو" أن المشروعات تشمل كذلك مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة التي ستوفر الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة بالمملكة ودول المنطقة، من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في قطاعات عديدة، إضافة إلى مشروع "القدية" التي تعتبر أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، والمشروع السياحي بالبحر الأحمر.

وأشاد مدير عام الدفاع المدني في هذه المناسبة بما يحظى به جهاز الدفاع المدني بالمملكة من دعم ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتزويده بكل الإمكانات المادية والتقنية وأحدث المعدات والتجهيزات المتطورة، إضافة لتوفير وسائل التدريب الحديثة لمنسوبي الدفاع المدني، من أجل تطوير مهام الجهاز وتحسين كفاءته وأداء مهامه على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ومواجهة كافة المخاطر وحماية الأرواح والمنشآت خلال الكوارث والأزمات الإنسانية أو الطبيعية لا قدر الله.

ورفع "العمرو" في ذكرى البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- باسمه ونيابة عن منسوبي الدفاع المدني أسمى آيات التهنئة، مجدداً البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، وداعياً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، ويمتعها بموفور الصحة والعافية، وأن يسددها لقيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والتطوير والنهوض بالمملكة وشعبها.