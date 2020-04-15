"كورونا".. "ترامب" يطبع اسمه على شيكات إعانة الأمريكيين

في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار للتخفيف من التبعات

أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطباعة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شيكات المساعدات للمحتاجين الأمريكيين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء، أن الوزارة ستطبع اسم ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها إلى عشرات الملايين من الأمريكيين المحتاجين؛ وهو قرار سيؤخر تسليم تلك الشيكات عدة أيام.

ونقلت الصحيفة -بحسب "رويترز"- عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، قولهم إن "شيكات المساعدات الحكومية التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد؛ ستحمل اسم دونالد ترامب".

وتأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على المواطنين.

ويسعى الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستُجرى في نوفمبر المقبل.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أكثر من 2300 وفاة بفيروس كورونا في قفزة قياسية جديدة لتتجاوز بذلك الحصيلة 25 ألف وفاة؛ فيما زاد عدد الضحايا في نيويورك وحدها على 10 آلاف.