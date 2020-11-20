طاقم حكام أجانب لقيادة نهائي كأس الملك.. بين الهلال والنصر

أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أن نهائي كأس الملك 2020 بين فريقي الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة سيكون بقيادة طاقم حكام أجانب.

وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” عبر قناة SBC السعودية : "حكام أجانب سيديرون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لأن البطولة شارك فيها حكام أجانب حتى دور نصف النهائي".

وأشارت أنباء صحافية أن نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الجاري، حيث سيقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.