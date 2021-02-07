عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تتصدر الدول من حيث الإصابات والوفيات

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين و675 ألفًا و550 حالة؛ وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 2 مليون و306 آلاف و107 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.