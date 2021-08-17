بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

تستعد لإطلاق 5 رادارات متنقلة جديدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رادار طقس جديد بمنطقة جازان يصل مداه إلى نحو 250 كلم، لينضم بذلك إلى منظومة رادارات المملكة، والبالغ عددها 21 رادارًا، وذلك بهدف التوسع في التغطية ورصد أحوال المناخ والتقلبات الجوية.

من جهة أخرى يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق خمسة رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة، ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 راداراً.

وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية، وتحسين دقة المعلومة، ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.