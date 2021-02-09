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بعد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

تصوير جوي.. "طبب عسير" تكتسي ببياض البرد الكثيف

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هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد على مركز طبب، شمال غرب مدينة أبها، سالت على إثرها أودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثقت عدسة المصور "ماجد القحطاني" مقطع فيديو جوي يظهر مناطق تساقط البرد، فيما اكتست جبال طبب باللون الأبيض.

