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أكد أنه يجري التجهيز لتنظيمه وفقًا لنظام البيئة

"تنمية الحياة الفطرية" يعلن انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا، كشف فيه انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد.



وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/ 3/ 10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة".



وأضاف: "وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كافة ابتداء من 1442/6/1هـ".



وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.