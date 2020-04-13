"الموسى": التعامل العالمي مع "كورونا".. المركز الأول سعودي بامتياز

هذه الأرقام عظيمة ومفرحة.. اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بـ"الجائحة"

أكد الكاتب الصحفي الدكتور علي سعد الموسى أن المواطن السعودي هو الثالث على مستوى العالم في استهلاك المياه وفي المرتبة السابعة عالميًا في استهلاكه لمستحضرات النظافة بكل أنواعها، وهذا ما أدى لتدني حالات الإصابة بكورونا في المملكة مقارنة بدول أخرى.

وأضاف في مداخلته عبر "سكايب" ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية تباهى بدور الوزارة في عودة العالقين الأمريكان وعددهم 3618 أمريكيًا عالقًا بالخارج على نفقة المواطنين، ويعد بالنسبة لهم إنجازًا كبيرًا جدًا وهؤلاء لم يعودوا على حساب الحكومة بل على نفقتهم الخاصة.

وفي المقابل، استطاعت السعودية حتى هذه اللحظة إعادة 13816 سعوديًا عالقين بالخارج على نفقة الحكومة، فيما يقارب الـ 18 رحلة يوميًا إلى كل أنحاء العالم ولدى الحكومة السعودية بحسب الموقع الأمريكي خطة خلال ستة أشهر تتضمن إخلاء طوارئ للمبتعثين العالقين في الخارج.

وعقب "الموسى": عندما تقارن الرقم السعودي بنظيره الأمريكي تشعر بقيمة المواطن السعودي، فلم يفعل أحد مثلما فعلت المملكة مع مواطنيها وبحسب الإحصاءات يوجد أكثر من 24 ألف سعودي يسكنون في الخارج على حساب المملكة.

وأردف: بحسب موقع بلومبيرغ فإن العائدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يخضعون إلى الحجر الصحي على حساب الحكومة، بل يذهبون لحجر اختياري إلى منازلهم، والموقع نفسه ذكر أن السعودية سوف تتمكن خلال الشهور الأربعة القادمة من التكفل بنفقات وإجراءات الحجر الصحي لـ 60 ألف سعودي عائدين من الخارج - معظمهم من الطلاب - في فنادق 5 نجوم.

وأكمل: تحدث موقع بلومبيرغ عن تنامي القوة الشرائية والتنافسية الشرائية بين دول العالم، ويضع المملكة في المقدمة في شراء التموينات الغذائية والدوائية، كما تحدث موقع RT الروسي أن السعودية اشترت بالأمس ما يقرب من 60 ألف طن من القمح على الرغم من أن مخزونها الاستراتيجي بحسب الموقع نفسه يكفي السعودية لمدة 13 شهرًا من الآن.

وعلَّق "الموسى": هذه أرقام عظيمة ومفرحة ودليل على أن المملكة ضحت بالاقتصاد من أجل المواطن ولا نقول ضحت لأن اقتصادنا مازال قويًا ومتينًا ويقف على قدمه ولله الحمد، لكنّ هناك دولاً أخرى وضعت الاقتصاد أولاً ثم غرقت في كارثة كورونا، أو حاولت التوازن بين الصحة والاقتصاد فانهارت لديها المنظومة الصحية.

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