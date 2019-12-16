"الأفلاج".. 70 مشرفًا يتابعون تنفيذ لائحة "تقويم الطالب والانضباط المدرسي"

جولات طيلة الأسبوع لرصد تفعيل حصص اليوم الدراسي وعمليات التعليم والتعلم

أنهت إدارة التعليم بالأفلاج، خطة تنفيذ جولات ميدانية على المدارس لمتابعة الانضباط المدرسي وتطبيق لائحة تقويم الطالب التي تم إقرار تنفيذها مؤخرًا على طلاب المرحلة الابتدائية.

وبدأ اليوم الاثنين، أكثر من 70 مشرفًا تربويًّا بتعليم الأفلاج، في تنفيذ جولات ميدانية تستمر على مدار الأسبوع لمتابعة كافة مدارس المحافظة، ورصد تفعيل حصص اليوم الدراسي وعمليات التعليم والتعلم، واستكمال تدريس المقررات الدراسية من قِبَل المعلمين وفق الخطة.

ويتابع المشرفون البرامج التوعوية المنفذة؛ للحد من غياب الطلاب، وإجراءات إشعار الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات والأنظمة الخاصة بالانضباط المدرسي، وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة، كذلك رصد غياب الطلاب وتثبيته في نظام "نور"، والتأكد من وجود جدول اختبارات المرحلة الابتدائية، والالتزام ببنود لائحة التقويم الجديدة.