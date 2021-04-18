"تعليم الأفلاج" يكثف جولاته الافتراضية لمتابعة سير الاختبارات النهائية

"آل مغيرة" تفقّد ثانوية الملك عبر منصة "مدرستي" وتابع الرصد

كثّفت إدارة تعليم الأفلاج جولاتها الميدانية والافتراضية لمتابعة سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني عبر منصة "مدرستي".

وقد قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة بجولات ميدانية وقف خلالها ظهر اليوم الأحد على ثانوية الملك فهد تابع أداء الطلاب عبر منصة مدرستي واطمأن على سير الاختبارات بالمدرسة ومراحل الرصد والمتابعة.

فيما يتابع المساعدين ومدير الإشراف التربوي والمشرفين والمشرفات الاختبارات لكل المراحل التعليمية "الابتدائية والمتوسطة والثانوية"، من خلال خطة عمل تم إعدادها مسبقاً لتغطية مدارس المحافظة بشكل يومي طيلة أيام الاختبارات؛ وذلك لمتابعة سير العمل بالمدارس.