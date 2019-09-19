ضمن مبادرة "عيادة".. "الخامري" يزور مرضى "النور التخصصي" بمكة

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مستشفى النور التخصصي؛ حيث استقبله مدير المستشفى الدكتورفواز الجهني.

وذكرت "صحة مكة المكرمة"، أن هذه الزيارة ضِمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، الذي دشّنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت شعار "مبادرة عيادة".

وقام "الخامري" بزيارة بعض الأقسام في المستشفى، والاطمئنان على صحة المرضى حاملًا لهم الهدايا التذكارية.

وعبّر "الجهني" عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة؛ متطلعًا للمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل؛ مودعًا الخامري بالحفاوة والدعاء.