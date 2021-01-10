"هيونداي" و"آبل" تتفقان على تصنيع سيارات ذاتية القيادة

بدء الإنتاج بدايات 2024

ذكرت صحيفة "كوريا آي تي نيوز" المحلية، اليوم (الأحد)، أن شركة هيونداي موتور وشركة آبل تعتزمان توقيع اتفاق شراكة بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بحلول مارس (آذار) المقبل، وبدء الإنتاج في وقت مبكر من عام 2024 في الولايات المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن الشركتين تخططان لبناء السيارات في مصنع كيا موتورز في جورجيا، أو الاستثمار المشترك في مصنع جديد في الولايات المتحدة، مع خطة لإنتاج 100 ألف سيارة في عام 2024 في المصنع المقترح مع القدرة السنوية 400000 مركبة.

وبينت المصادر أن "هيونداي" و"آبل" تخططان لإطلاق نسخة تجريبية من سيارات آبل العام المقبل.