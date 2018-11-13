السديس عن توجيه ولي العهد بترميم 130 مسجداً: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

قال: برنامج إعمار المساجد التاريخية حظي بدعم قادة البلاد .. جزءٌ لا يتجزّأ من مجتمعنا

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية".

وقال: إن الله - سبحانه - رفع منزلة المساجد في الأرض، وعظَّمها بأن نسبها إليه سبحانه، فليست لأحدٍ سواه.. قال عزّ من قائل: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً"، فكان علينا جميعاً أن نُعظِّمها وأن نحترمها وأن نقدسها، وأن نعرف لها حقها الذي وُجدت من أجله، فلا نساويها بغيرها من البقاع، ولا نشبهها بسواها من الأماكن، وهو - بحمد الله - ما سارت عليه هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد المؤسِّس الملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.

وأضاف الشيخ السديس؛ أن المساجد والاعتناء بها جزءٌ لا يتجزّأ من مجتمعنا المسلم الذي أذن الله أن يرفع فيها ذكره، وأن تكون بقاعاً طاهرة نقية تتنـزل فيها الرحمات، وتهبط الملائكة، وتحل السكينة والخشوع.

وبيّن أن للمسلم علاقةٌ حميمةٌ وصلةٌ وثيقةٌ بهذه المساجد، لذا سخر الله - سبحانه وتعالى - لهذه البلاد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منها الاعتناء بالمساجد والحفاظ عليها.

واختتم الرئيس العام، حديثه، بأن برنامج إعمار المساجد التاريخية حظي بدعم قادة البلاد، من قِبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين - أيده الله - ونسأل الله أن يسدّد خطاهم ويبارك في مسعاهم لما فيه الخير.