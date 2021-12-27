عاد "العويس " وتألق .. والأهلي يخسر أمام الرائد بهدف "الزين"

في ختام الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

واصل الأهلي تراجعه في المستوى الفني والنتيجة، حيث خسر مواجهته عصر اليوم أمام نظيره الرائد بهدف دون مقابل، في ختام الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

الشوط الأول انتهى بتقدم الرائد بهدف أحمد الزين عند الدقيقة 17 .

وشهد هذا الشوط تألق العائد من الإصابة حارس الأهلي محمد العويس، حيث أنقذ فريقه من أكثر من هدف محقق، كان أبرزها تسديدة كريم البركاوي عند الدقيقة 35 .

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، حيث حافظ الرائدعلى تقددمه، فيما لم يستطع الأهلي العودة للمباراة.

بتلك النتيجة قفز الرائد للمركز السادس برصيد 21 نقطه، وبقي الأهلي في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة .