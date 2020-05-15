"تأكد قبل المشاركة"... "واتساب" تضيف أدوات استثنائية جديدة

طرحت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" تحديثًا جديدًا يضيف أدوات استثنائية جديدة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تلك الأدوات الجديدة ستكون مهمة وحاسمة في كيفية تعامل "واتساب" مع كافة الأنباء المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن تلك الأدوات الجديدة ستتأكد بصورة كبيرة من عدم انتشار أي معلومات مزيفة أو مضللة حول فيروس كورونا.

وستعمل الأداة الجديدة على فحص أي منشور والتأكد من صحته عبر أداة لفحص الأخبار المرتبطة بكورونا قبل مشاركتها، والتي أطلقت عليها اسم "تحقق قبل المشاركة".

وقالت "واتساب" إن تلك التعديلات ستكون بمثابة "تذكير بسيط وقوي"، بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية التحقق من أي أخبار قبل إعادة توجيهها لإيقاف مسار المعلومات الخاطئة.

كما يوفر التحديث الجديد إمكانية أن يصل مستخدم "واتساب" عدد من الرسائل والإرشادات الرسمية والتدابير الاحترازية التي يجب على الناس اتخاذها لمنع انتشار "كوفيد 19"، مثل السعال في المرفقين، والبقاء في المنزل، وغسل يديك، وتجنب لمس وجهك، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.