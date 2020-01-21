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يُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".