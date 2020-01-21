الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

يُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود الرياض

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 10:17 AM

يُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود الرياض

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