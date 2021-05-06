براءات اللقاحات.. أوروبا تبدي استعدادها لمناقشة "الاقتراح التاريخي"

موقف استثنائي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير في الجرعات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمناقشة" الاقتراح الأميركي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع، فيما رحبت منظمة "جافي" بتأييد الرئيس الأميركي للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقالت فون دير لايين إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة أي اقتراح من شأنه معالجة الأزمة بطريقة فعالة وعملية".

وأضافت "نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن أن يحقق الاقتراح الأميركي هذا الهدف"، داعية جميع الدول المنتجة للقاحات إلى "السماح بتصديرها"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي، يأتي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير في الجرعات.