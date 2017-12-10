خبير قانوني لـ"سبق": التسوية مع المتهمين بالفساد وفرت مبالغ كبيرة على الدولة وتلافت طول المحاكمات

أكد أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد وجدتها "مصلحة راجحة".. ولا بد من مدونة للجرائم الاقتصادية

أكد الخبير وأستاذ القانون الدكتور محمد المقصودي أن الرأي الراجح لدى فقهاء القانون الجنائي الحديث يذهب إلى أن الجرائم الاقتصادية تشمل الأفعال الضارة، والتي يتولى النظام النص عليها؛ بهدف حماية مصالح البلاد الاقتصادية.

ويقول لـ"سبق": "نجد أن هناك نصوصاً جنائية تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجالات الأنشطة المتباينة؛ ومن أبرزها حماية الأموال العامة، والخاصة من كل صور العبث بها وامتلاكها خفية أو بالحيلة أو عنوة، وكذلك تحقيق الأرباح غير المشروعة، ومن صور الجرائم المضرة بالمصالح العامة استغلال الوظيفة العامة؛ لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ؛ لتحقيق مصالح ومنافع، وميزات شخصية، وكذلك جرائم غسل الأموال اللاحقة لتلك الجرائم؛ بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المكتسبة بطريقة تخالف الشرع والنظام".

وأوضح أنه ولخطورة الجريمة الاقتصادية وحداثتها فقد تم النص عليها في جميع الأنظمة التعزيرية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لما لها من نتائج وخيمة، وخطيرة اجتماعياً، وفي التأثير الكبير على برامج التنمية المستدامة وتقدم المجتمعات.

وأشار إلى أن تطوير الأنظمة يستمر في وضع أية صور جديدة تماشياً مع ما يستجد دولياً عبر المنظمات المتخصصة في هذا الموضوع من الإجرام الدولي العابر للقارات، والتي للمملكة حضور فاعل في هذه المنظمات عن طريق المشاركة والعضوية والدعم.

ويضيف قائلاً: "تعد مبادرة التسوية التي قامت بها لجنة مكافحة الفساد التي أمر بتشكيلها الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– والتي تمّت مع بعض المتهمين في قضايا الفساد أحد أهم البدائل في ممارسة الدعوى الجنائية، والتي تؤدي إلى عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم، ويعد ذلك التوجه متماشياً مع أحدث النظريات العالمية في علم العدالة الجنائية، وخصوصاً في الجرائم الاقتصادية، فهو يحقق العدالة الجزائية الناجزة في مثل هذه القضايا المعقدة، التي تُعتبر روح نظام الإجراءات الجزائية، والذي يوفر على الخزينة العامة مبالغ كبيرة، كما يوفر على الأطراف الجهد والمال، وتلافي طول المحاكمة والتوقيف، لا سيما وأن ذلك لم يتم إلا بعد اعتراف صريح وواضح من قبل المتهمين بما اقترفوه من جرم، وفق ما هو متوافر لدى الجهات المختصة".

ويتابع "المقصودي": "يظل خيار التسوية متاحاً لآخر مراحل التسوية، كما صرح بذلك النائب العام، بأنه بإمكان أي منهم العدول عما أقرّ به، وبالتالي رفض التسوية، وبذلك يخضع للمحاكمة وفق شكلها الطبيعي، كما ذهب لذلك بعض المتهمين، وذلك باعتبار التسوية إجراءً رضائياً يقوم على أساس انصراف إرادة طرفي الدعوى الجنائية للتفاوض من أجل إيجاد حل للنزاع".

وأكد أن أنصار الوساطة أو التسوية يرون في الدعوى الجزائية صورة من التنظيم الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيق السلام الاجتماعي، ومساعدة طرفي الخصومة على تسوية المنازعات الناشئة بينهما بشكل ودي بعيداً عن التعقيدات الشكلية للتقاضي، وما يترتب عليها من عواقب مالية وإنسانية واقتصادية.

وبيّن أن الجرائم التعزيرية في المملكة العربية السعودية أخذت بالصلح في بعض الجرائم؛ أبرزها الجرائم الجمركية، وتحديداً نظام الجمارك الموحد الصادر عام 1423هـ حيث يحتل الصلح مكانة مميزة في الجرائم الاقتصادية؛ نظراً للنتائج العملية للصلح التي أثبتت مدى تطابق الأهداف التي يسعى إليها مع أهداف النظام الجزائي الاقتصادي المتمثلة في السرعة والفاعلية.

ويقول "المقصودي": "يعود تقدير الصلح والتسوية للجهة الموكل لها نظاماً بالموازنة بين المصالح، كما ذهبت إلى ذلك لجنة مكافحة الفساد المشكّلة، والتي تم استثناؤها من كامل الأنظمة والتنظيمات والأوامر والتعليمات، وهنا فاللجنة وازنت بين المصالح، فوجدت أن التسوية هي المصلحة الراجحة، فذهبت إليها وفقاً للأسباب السالف ذكرها، وأرى أن الضرورة تقتضي الإسراع في إيجاد مدونة متكاملة للجرائم الاقتصادية، وذلك بضم الأنظمة الحالية لها مع تحديث المتقادم منها، وإضافة ما يستجدّ من جرائم اقتصادية، وإضافة وسيلة التسوية الودية فيما يحتاج منها بشكل صريح، وكذلك تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وفقاً لذلك بالنص على ذلك صراحة في الحالات التي تقتضي".