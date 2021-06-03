وسط ترحيب دولي.. الأمم المتحدة تدشن مبادرة الرياض لإنفاذ القانون

تؤسس لمنصة عالمية تربط بين كافة أجهزة مكافحة الفساد حول العالم

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الأمم المتحدة ستدشن اليوم الخميس وبترحيب دولي مبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء "الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (#GlobENetwork)، حيث تؤسس المبادرة لمنصة عالمية تربط بين كافة أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.



ويأتي ذلك استمراراً للدور القيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.