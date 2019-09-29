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تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه المدينة من حالة سحب رعدية تستمر للمساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع.