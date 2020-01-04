"الخثعمي" يحصد الماجستير في تكنولوجيا المعلومات

حصل المشرف التربوي بمكتب محافظة العقيق سعد بن محمد آل منيع الخثعمي على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية من جامعة الباحة.

ونال "الخثعمي" الدرجة العلمية بامتياز في أطروحته (بعض تطبيقات الجيل الثاني للويب في تنمية بعض مهارات استخدام لغات البرمجة لدى طلاب المرحلة الثانوية).

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04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 11:55 PM

"الخثعمي" يحصد الماجستير في تكنولوجيا المعلومات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل المشرف التربوي بمكتب محافظة العقيق سعد بن محمد آل منيع الخثعمي على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية من جامعة الباحة.

ونال "الخثعمي" الدرجة العلمية بامتياز في أطروحته (بعض تطبيقات الجيل الثاني للويب في تنمية بعض مهارات استخدام لغات البرمجة لدى طلاب المرحلة الثانوية).

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