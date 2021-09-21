"هيئة الاتصالات" تطلق "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية

شريطة استيفاء متطلبات إحدى الفئات الأساسية خلال مدة لا تتجاوز السنة

‬ أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق مسار "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، لتمكين وتأهيل المنشآت الراغبة بتقديم خدماتها في هذا القطاع.

وأوضحت الهيئة أن مسار الفئة التأهيلية يتيح للجهات المتقدمة، التسجيل وبدء تقديم الخدمات وفقاً للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، شريطة العمل على استيفاء متطلبات إحدى الفئات الثلاث الأساسية خلال مدة لا تتجاوز السنة تبدأ من تاريخ صدور الموافقة على الانضمام لهذا المسار.

وذكرت الهيئة أن الفئة التأهيلية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم خدمات الحوسبة السحابية لجميع منشآت القطاع الخاص وللأفراد، ما عدا القطاع المالي والجهات الحكومية في المملكة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهودها في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار في قطاع خدمات الحوسبة السحابية في المملكة.

ودعت الهيئة المنشآت المحلية والدولية المهتمة في سوق الخدمات السحابية بالمملكة إلى زيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على شروط الانضمام إلى مسار "الفئة التأهيلية" والتسجيل فيه.