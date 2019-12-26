في "عمومية" اللجنة الأولمبية.. تكريم سلطان بن فهد والمتميزين رياضياً

نظير تفانيه وخدمته للرياضة السعودية خلال فترة توليه لرئاستها

كرم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية السابق، الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، بجائزة القائد الأولمبي المتميز نظير تفانيه وخدمته للرياضة السعودية خلال فترة توليه لرئاسة اللجنة الأولمبية 1999-2011م والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها فضية أولمبياد سيدني 2000م عبر لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء هادي صوعان، وبرونزية مسابقة قفز الحواجز للفارس خالد العيد في نفس الدورة، وأول ميدالية أولمبية نسائية عبر الفارسة دلما ملحس في دورة الألعاب الأولمبية الأولى للشباب (سنغافورة 2010م).

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحضور رؤساء الاتحادات الرياضية اليوم الأربعاء بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقدم الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً أن الفترة الرياضية الأخيرة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية سواء على مستوى الاستضافات للعديد من الفعاليات العالمية، أو التمثيل المشرف للمملكة في المحافل الرياضية الخارجية.

وأبدى ثقته بأن الفترة المقبلة ستكون زاهرة ومثمرة وستشهد العديد من الإنجازات تحت قيادة راعي الشباب الأول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وعلى الصعيد نفسه منح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، جائزة التميز لرياضة المرأة للاعبة المنتخب السعودي للمبارزة الحسناء الحماد، والدكتورة دانيا الفراج من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والجوهرة فلاتة لاعبة المنتخب السعودي لكرة السلة.

وفي فئة الجائزة الأولمبية للتطور الرياضي، فاز الاتحاد السعودي للجودو بالمركز الأول، والاتحاد السعودي للتايكوندو بالمركز الثاني، والاتحاد السعودي للمبارزة بالمركز الثالث.

وفي فئة الجائزة الأولمبية لأفضل استضافة رياضية، جاء نزال الدرعية التاريخي أولاً، وفورميلا إي ثانياً، ومهرجان الدرعية للفروسية ثالثاً، وبطولة العالم لكرة اليد (سوبر جلوبال) رابعاً، وجولة العالم لكرة السلة خامساً.

كما شهد الحفل تكريم شركاء النجاح، وهم الخطوط الجوية العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة العليان.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد افتتح أعمال الجمعية بكلمة أكد فيها أن اللجنة الأولمبية تمر بمرحلة تحول استراتيجي جديد، وبداية لنصب رؤية جديدة بحيث تكون ذات أهداف طويلة المدى، مضيفاً أن الخطة الإستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية ستطلق في الربع الأول من عام 2020م بما يتواكب مع أهداف ورؤية المملكة 2030م وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال الفيصل إن الهدف من هذه الإستراتيجية تنظيم العمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية على مدى الأربع سنوات القادمة وليس على مدى سنة أو سنتين كما هو معمول حالياً.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية هذا العام، وكان له الدور الأكبر في استضافة العديد من الفعاليات العالمية.

وأعلن أن عدد الأندية المشغلة لأكثر من 10 ألعاب مختلفة قفز من 9 أندية في يناير الماضي إلى 50 نادياً حالياً، مضيفاً أنهم يسعون لتفعيل أكبر عدد ممكن من الألعاب في هذه الأندية.

وعلى صعيد الرياضة النسائية أوضح أن الفترة الحالية تشهد المزيد من التطور خاصة بعد مشاركة سبعة منتخبات نسائية في دورة الألعاب الخليجية الماضية التي اقيمت بالكويت.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الفترة المقبلة سيكون أمام الاتحادات واللجنة الأولمبية تحد كبير خاصة مع قرب انتهاء فترة التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 م.





وكانت أعمال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية قد شهدت انتخاب أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلفاً للمستقيل محمد بن عبدالعزيز المنيع.

كما شهدت الجمعية عرض تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019م.