إبراهيم الشيخ: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي دلالة على رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده

رئيس اللجنة الصناعية: إستراتيجية وزارة الاستثمار فتحت المجال للمستثمر المحلي والأجنبي

قال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم الشيخ؛ إن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي دلالة على رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده.

ولفت الشيخ؛ إلى أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 5.8%.

وأضاف في مداخلة بقناة الإخبارية، أن إستراتيجية وزارة الاستثمار فتحت المجال للجميع سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي؛ للاستفادة من الادخارات الداخلية.