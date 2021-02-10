وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره البرتغالي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.