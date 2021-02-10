وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره البرتغالي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

0

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 03:03 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره البرتغالي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 383

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021