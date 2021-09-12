"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545992 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 95 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535078 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8623 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2291 والحالات الحرجة 508 حالة.