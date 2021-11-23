صيد العدسات.. لقطات رائعة لحبات البرَد يوثقها مصور إماراتي من القريات

نالت إعجاب الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي

وثق المهتم بالرحلات المصور الإماراتي عبدالله الدرعي، تساقط البرَد على محافظة القريات، أول أمس.

وكان "الدرعي"، قد وثق بعدسته الأمطار وجريان السيول وتساقط حبات البرَد في القريات، في لقطات نالت إعجاب الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت القريات وبعض مناطق المملكة خلال الايام الماضية حالة ماطرة تفاوتت فيها الهطولات من منطقة إلى أخرى.