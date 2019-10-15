تفاعل كبير وحضور كثيف لثاني الأمسيات الشعرية بـ "موسم الرياض"

للشاعر محمد السكران والمنشد فلاح المسردي

أقيمت مساء أمس الأمسية الشعرية الثانية في "موسم الرياض" للشاعر محمد السكران والمنشد فلاح المسردي على مسرح معرض الصقور والصيد السعودي، الذي أقفل أبوابه مبكراً بعد أن شهد كثافة في الحضور الجماهيري لمشاهدة الأمسية والاطلاع على محتويات المعرض.

وكان التفاعل الذي شهدته الأمسية العنوان الأبرز إذ كانت محط اهتمام زوار المعرض الذين اضطر القائمون على العملية التنظيمية للمعرض إلى إزالة الحواجز في نهاية المسرح ليستمتع الجمهور خارجه بما يقدمه ضيفا الأمسية.



وقدم الشاعر السكران جملة من قصائده، التي حرص على أن تكون ذات موضوعات مختلفة، ربما برز منها موضوع الغزل، لاسيما وهو الموضوع الذي حظي بالتفاعل الجماهيري، ما أسهم في تألق السكران في إلقاء القصائد بأسلوب مسرحي لافت.

من جهته تغنى المنشد فلاح المسردي بجملة من الأعمال التي طَرُب لها الحضور حتى نهاية الأمسية.

يذكر أن الأمسية الثالثة من أمسيات موسم الرياض الشعرية ستشهد مشاركة للشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي، وستكون الأولى على مسرح البوليفارد، وتحديداً بتاريخ 21 من أكتوبر الجاري.