"إغاثي" الملك يوزع مواد إيوائية للمتضررين من المنخفض الجوي باليمن

قدم 25 خيمة و100 بطانية و25 بساطاً بمحافظة المهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية عاجلة للمتضررين من آثار المنخفض الجوي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، حيث وزع 25 خيمة و100 بطانية و25 بساطاً للأسر المتضررة في المديرية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

وقدم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة استجابته الإنسانية للأسر المتضررة من السيول والأمطار في المديرية، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية واليمن.