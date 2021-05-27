"الصحة": تسجيل 1183 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 27 مايو 2021، تسجيل 1183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 445963 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1040 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 428502 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7309 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10152 والحالات الحرجة 1353 حالة.