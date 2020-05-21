مواطن يعثر على "الطلحي" مفقود الطائف .. و"أركان" تكافئه بعضوية

أسرته استلمته وهو بصحة جيدة بعد مرور 19 يومًا على تغيبه

عثر المواطن "معود بن مساعد السفياني" اليوم الخميس، على مفقود الطائف "فهد بن حميد الطلحي" والذي ظل متغيبًا عن أسرته 19 يومًا، حيث وجد بمركز السيل الكبير شمالي الطائف.

وتفصيلاً، كان "الطلحي" قد خرج من منزله في اليوم التاسع من شهر رمضان بحي عودة في الطائف، ولم يعد إليه، ليقوم بعدها عدد من أفراد أسرته بالبحث عنه وطلب المساعدة من عدة جمعيات إنقاذ تطوعية ومن بينها جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ.

وقال المتحدث باسم جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ لـ "سبق"، علي الزهراني: استقبلنا البلاغ الذي طلب منا المساعدة والمشاركة في البحث عن المفقود، وبعد دراسة الحالة من قِبل إدارة إقرار المشاركات في الجمعية تم اعتماد المشاركة وتعميمها على أعضاء الجمعية في محافظة الطائف.

وأشار إلى أنه وبعد التقصي عن المفقود اتضح أنه يعاني انفصامًا بالشخصية، ويبلغ من العمر 48 عامًا، وعليه تم رفع الجاهزية لدى أعضاء الجمعية وتم التنسيق مع الزملاء وإعلان الحالة، إذ قامت الجمعية بوضع خطة البحث ونقطة تجمع للأعضاء في محافظة الطائف، حيث وجد للمشاركة 24 سيارة مجهزة و24 فردًا من المتطوعين، وطاقم إسعافي، وتمشيط أكثر من 300‪ موقع، وبعدد 250‪ ساعة بحث على مدار 24 ساعة.

وتابع "الزهراني": انطلق أبطال الجمعية فجر يوم 10 / 09 /1441هـ من محافظة الطائف والتقوا في نقطة التجمع، وتمت مباشرة المهمة بتوزيعهم على عدة مجموعات، واستمرت عملية البحث حتى الساعة الثامنة صباحًا، إذ تم إيقاف المهمة لتغير الظروف الجوية، وعاود الأعضاء البحث في اليوم الثاني، حيث تم تمشيط الأحياء والمزارع والأودية والآبار والجبال القريبة من سكن المفقود، كما امتد البحث ليشمل قرية المفقود بالشفا، ووادي السيل، وطريق الجنوب، ووادي الوهط والوهيط .

وأضاف: استمر البحث لمدة 15 يومًا متواصلة، واليوم الخميس 28 رمضان تم العثور عليه - ولله الحمد - من قِبل المواطن "معود بن مساعد السفياني" في إحدى المزارع بالسيل الكبير شمالي الطائف، حيث قام بإبلاغ شرطة السيل والتي بدورها قامت بإبلاغ شقيقه "معتوق حميد الطلحي" للتعرف عليه، والذي انتقل وبرفقة أعضاء جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، حينها تعرف على أخيه وتم إنهاء الإجراءات لاستلامه.

وبيّن المتحدث باسم جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، أن الجمعية قدمت للمواطن "معود بن مساعد السفياني" عضوية "متطوع" بالجمعية، ودورة مجانًا في الإسعافات الأولية والثانوية ، ودورة غوص تقديرًا لعمله الذي تكلل في العثور على المفقود .

وقدم شقيق المفقود "معتوق الطلحي" شكره للجهات الحكومية المشاركة، ولأهالي الطائف، ولجمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ لتواصلهم المستمر في البحث عن شقيقه، كما خص بالشكر "سبق" ودورها البارز في نشر صورة شقيقه ونداء أسرته في البحث عنه بحكم لأنه مفقود.

يُشار إلى أن جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدماتها من بحث وإنقاذ وإسعاف وتوعية للجميع وفق كادر متخصص في جميع المجالات.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن تغيب المواطن فهد بن حميد الطلحي، بعد خروجه السبت 9 رمضان، من منزل أسرته الكائن في حي عودة بالطائف، حيث خرج من المنزل دون استخدام مركبة، ومن غير هاتف جوال ولم يعد.

وقالوا إنها المرة الأولى التي يتغيّب فيها عن الأسرة حتى إنه عثر عليه اليوم وهو بصحة جيدة ولله الحمد.