طالبات بالليث يواجهن صعوبة في دخول منصة "مدرستي".. والمدرسة: الإنترنت السبب

تسبّب في حرمانهن من متابعة دروسهن .. وأولياء الأمور يناشدون بحلول سريعة

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بمجمع مدارس المستنقع بالليث؛ من ضعف الإنترنت وتدني مستوى الخدمة؛ ما تسبب في حرمان بناتهم الدارسات في المرحلة الابتدائية من دخول منصة مدرستي لتلقي تعليمهن عن بُعد.

وفي خطاب، حصلت "سبق" عليه، موجه لهيئة الاتصالات من قِبل أولياء الأمور؛ اعترفت فيه المدرسة بوجود ضعف في خدمة الإنترنت لدى 8 طالبات يدرسن في المرحلة الابتدائية؛ ما أثر في أداء الطالبات في دخول منصة مدرستي؛ مؤكدةً أن خدمة الإنترنت لا تفي بالغرض المطلوب على أكمل وجه.

من جانبهم، طالب أولياء الأمور، الجهات المعنية، برفع مستوى خدمة الإنترنت في البرج الوحيد في قريتهم على وجه السرعة.