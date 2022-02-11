الولايات المتحدة تسجّل 202,001 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,179,255، فيما بلغ عدد الوفيات 910,373.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,179,255، فيما بلغ عدد الوفيات 910,373.