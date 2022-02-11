الولايات المتحدة تسجّل 202,001 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة ‏جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,179,255، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 910,373.