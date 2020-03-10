شركة طيران نرويجية تلغي 3 آلاف رحلة بين مارس ويونيو بسبب كورونا

شهدت تراجعًا في الطلب على الحجوزات المستقبلية

أعلنت شركة الطيران النرويجية "اير شاتل" المنخفضة التكلفة؛ عن إلغاء "قرابة 3 آلاف رحلة" بين منتصف مارس ومنتصف يونيو؛ ما يمثل 15 بالمئة من قدرة الخطوط عن تلك الفترة، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان: "في الأسبوع الماضي شهدت الخطوط النرويجية تراجعًا في الطلب على الحجوزات المستقبلية، ستقوم الشركة بإلغاء قرابة 3 آلاف رحلة بما يتوافق مع التغير على الطلب. تمثل الإلغاءات نحو 15 بالمئة من كامل القدرة عن الفترة بين منتصف مارس ومنتصف يونيو"، مضيفة أن الإلغاءات ستطال كل شبكة الخطوط.

اير شاتل فيروس كورونا الجديد

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 05:28 PM

شهدت تراجعًا في الطلب على الحجوزات المستقبلية

شركة طيران نرويجية تلغي 3 آلاف رحلة بين مارس ويونيو بسبب كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت شركة الطيران النرويجية "اير شاتل" المنخفضة التكلفة؛ عن إلغاء "قرابة 3 آلاف رحلة" بين منتصف مارس ومنتصف يونيو؛ ما يمثل 15 بالمئة من قدرة الخطوط عن تلك الفترة، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان: "في الأسبوع الماضي شهدت الخطوط النرويجية تراجعًا في الطلب على الحجوزات المستقبلية، ستقوم الشركة بإلغاء قرابة 3 آلاف رحلة بما يتوافق مع التغير على الطلب. تمثل الإلغاءات نحو 15 بالمئة من كامل القدرة عن الفترة بين منتصف مارس ومنتصف يونيو"، مضيفة أن الإلغاءات ستطال كل شبكة الخطوط.

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اير شاتل فيروس كورونا الجديد

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