مِنَحٌ من جامعة الأمير محمد بن فهد لـ20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية

بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية

قررت جامعة الأمير محمد بن فهد تقديم 20 منحة دراسية لطلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية؛ انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية.

وقد اختير 20 طالبًا وطالبة بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما أجريت الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهّل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.

وعملت الجامعة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتهيئة مواقع دراستهم من حيث تجهيز القاعات الدراسية والممرات والمصاعد وكل الخدمات اللازمة ليسهّل تنقلاتهم في داخل الجامعة.

وستعمل الجامعة على توفير الكتب الدراسية بلغة بريل، وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية إذ يجري العمل على تأمين أحدث ادوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف الجامعة من ذلك إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئه، ويضمن لهم مستقبلًا بعد تخريجهم.

وترمي الجامعة إلى تبني هؤلاء الطلاب سواء أثناء فترة دراستهم أو بعد التخرج؛ إذ ستعمل على مساعدتهم بإكمال دراساتهم العليا أو توظيفهم سواء في الجامعة أو خارجها؛ وفقًا لمتطلبات المرحلة.

وقال مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: الجامعة مستمرة في جهودها لتقديم كل الخدمات المنوط بها لخدمة المجتمع، وانطلاقًا من حرصها على ذلك، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الأمناء الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الذي يحرص على الدوام بأن تقوم الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي، ولا يقتصر دورها على إعداد الكوادر البشرية فحسب.

وأضاف: الجامعة لديها برامج لفئات أخرى كالصم وغيرهم، على غرار برنامج ذوي الإعاقة البصرية، وسيتم تقديم هذه البرامج وفق أحدث المعايير العالمية؛ حيث إن الهدف إعداد أفراد هذه الفئات ليس لسوق العمل فحسب؛ بل للحياة بشكل عام، من خلال تعليمهم القدرات اللازمة التي تمكّنهم من مواجهة تحديات وصعوبات الحياة التي يعيشونها، والذي يعتبر سوق العمل جزءًا منها.