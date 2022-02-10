أمانة الطائف: تطوير شارع أبو بكر وإنشاء مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية

ضمن جهود أنسنة المدينة والارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري

كشفت أمانة محافظة الطائف عن تنفيذها قريباً مشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع أبو بكرالصديق (رضي الله عنه) بوسط المدينة ضمن سعيها لتفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين المشهد الحضري، وسيعمل المشروع على تطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة، وسيقام على أحد أهم المحاور الرئيسة لحركة المركبات والأنشطة التجارية، وسيشمل المشروع إنشاء مسارات للمشي وأخرى لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع دعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية بهذا المحور الحيوي.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي في بيانٍورد "سبق" أنه سيحقق نقلة مهمة للموقع، ويرتقي بالخدمات البلدية في وسط المدينة بما يؤمن جودة الحياة للسكان والسائحين والزوار، وستستمر الأمانة في رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وتطوير المتنفسات والوجهات السياحية، والتوسع في مشروعات ممرات المشاةوفقاً للاحتياج الفعلي وبناءً على أولويات التنمية المكانية ،وسيكون هناك تغطية متوازنة من المسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية بالمحافظة.

وأهاب "القثامي" بالمواطنين التعاون مع الأمانة وشركائها لإنجاح برنامج جودة الحياة للسكان والزوّار لتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية، وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، مبيناً أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذا المشروع الجديد الذي يمس بشكلٍ مباشر الأهالي ويفتح آفاقجديدة لمجالات جودة الحياة من خلال الرياضة والترفيه والثقافة والتجارة.

وأكد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن القطاع البلدي يعمل على التنسيق المباشر مع القطاع الخاص لتسهيل المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون البناء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والوصول إلى زيادة نسبة رضا السكان عن المشهد الحضري للمدن، مشيراً إلى مواصلة الأمانة جهود التطوير للخدمات البلدية المقدمة للأهالي بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله .

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت تفاصيل ذلك المشروع في وقتٍ سابق، وبدئها في المراحل الأولى لتنفيذه، لحين استكماله وتحويله لشارع مُنظم بواقع جديد.