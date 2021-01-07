مركز إدارة الدين يوقع مذكرة مع "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات

جاءت بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية

وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين "وزارة المالية" مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI) الأسبوع الماضي.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات " أتسو كورودا" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، أن توقيع مذكرة التعاون الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشاريع الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في عددٍ من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في التمويل.

من جهته، قال "السيف" إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلولًا وأفكار تمويل جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشاريع بشكل أفضل، كما سيتبادل الطرفان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أنَّ دولة اليابان تُعدُّ واحدةً من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، حيث استفاد كلا البلدين بشكل متبادل منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في عام 1955م، من خلال تبادل مختلف العمليات التجارية، ونقل المنتجات والتقنيات عالية الجودة.