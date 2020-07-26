"كورونا" يضم 2.459 شخصاً جديداً إلى حصيلة إصاباته في العراق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2.459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110.032 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 78 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362.
وأشارت إلى تسجيل 1.900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة.
الفيروس سلب الحياة من 78 مريضاً خلال يوم
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2.459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110.032 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 78 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362.
وأشارت إلى تسجيل 1.900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة.